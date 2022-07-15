İlgililer haydi göreve

Resmi geçit törenlerinin yapıldığı Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına az bir zaman kalmasına rağmen henüz elden geçirilmedi.

Yoldaki bakımsızlık, çevre kirliliği, ezilen yol ayraçları, zarar gören dubaların kaldırılması için çalışmalar yapılacağı belirtilirken, sürücüler sadece tören için değil, her zaman yolda bakılması gerektiğini ifade etti. Yol güvenliği açısından da risk oluştuğunu belirten sürücüler, “Törenden sonra başka bir kutlamaya kadar yola bir daha bakılmayacak mı” diye sordu.

