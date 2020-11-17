5 kez evlendiği için annesini bıçakladı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 2019 yılında meydana gelen olayda 5 kez evlendiği ve birçok erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle annesi Bengiz Uğur’u (56) bıçaklayan Alpay Sadrazam (29) hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, alkol tesiri altındayken annesini sırtından ve boğazından bıçakla yaralayan sanığı 2 yıl hapse mahkûm etti.

Karar duruşmasında sanığın annesinin mahkemede ifade verdiği, 5 kez evlendiği ve birçok arkadaşı olduğu için oğlunun bu suçu işlediğini söylediği ve şikâyetçi olmadığını beyan ettiği açıklandı.

Mahkeme Başkanı Nüvit Gazi, sanığın işlediği “ağır yaralama” suçunun ciddiyet ve yaygınlığına vurgu yaptı. Gazi, bu tür suçların yaygınlığını ve kamu menfaatini yakından ilgilendiren suçlardan olduğuna değinip, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Gazi, sanığın annesinin mahkemede tanıklık yaptığını, 5 erkekle evlenmesi ve birçok kişiyle arkadaşlık kurduğunu beyan edip, oğluna iyi bir anne olmadığı için bu duruma düşürdüğünü söylediğini aktardı.

Gazi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 2 yıl hapis cezası verdiğini açıkladı.



Ne olmuştu

Olay 9 Kasım 2019 tarihinde saat 22.30 sıralarında Lefkoşa’da meydana gelmişti. Sanık, 184 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu esnada annesi Bengiz Uğur’a çakı ile saldırmıştı.

Sanık,16 santim olan çakı ile Bengiz Uğur'u sol çene alt kısmından boğazına doğru ve sırt kısmından yaralamıştı. Zanlı soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.