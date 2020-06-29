5 yıl sonra kuyular devrede

Çiğdem AYDIN

Anamur suyunu Kıbrıs’ın Geçitköy Barajı’na taşıyan borularda meydana gelen ‘kopma veya parçalanma' nedeniyle su akışının ocak ayı başından itibaren durması endişeleri artırıyor.

Geçitköy Barajı’nı ziyaret edenlerin yanı sıra bölge halkı “barajın dibini görüyoruz” derken, KKTC Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz, barajda 7 milyon metre küp su bulunduğunu söyledi.

Diyalog’un sorularını yanıtlayan ve ölçümlerin 3 gün önce yapıldığını belirten Bakan Oğuz, bu şartlarda ağustos ayının sonuna kadar herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını belirtti. Oğuz, kopan boruların yerine yenilerinin üretildiğini ve montaj işleminin Temmuz’da yapılacağını söylerken “Sıkıntıya düşmemek için devreye koyduğumuz kuyu sayısını artıracağız” dedi.

Sıklıkla kontrollerimizi yapıyoruz

Bakan Oğuz, şu anda Geçitköy Barajı’ndaki su miktarının 7 milyon metreküp olduğunu ifade ederek, en son ölçümün 3 gün önce yapıldığını açıkladı.

Bakan Oğuz, “Sıklıkla kontrollerimizi yapıyoruz. Barajın su tutması için ortasına doğru huni şeklini verdiler. Bu yüzden su azalmış görünüyor ancak derinlikte sıkıntı yoktur. Ölçümlerimiz bize ağustos ayının sonuna kadar bir susuzluğun olmayacağını gösteriyor” dedi.

Bakan Oğuz şöyle devam etti:

Su İşleri Dairesi, montaj ihalesini alan server gemisi tüm hattı Alaköprü’den Geçitköy’e kadar denizi kontrol etti. Çok şükür bir aksaklık yok. Çalışmalar da başladı. İhaleyi alan firma Fırat Pen’dir ve ilk borularını da geçtiğimiz Perşembe günü üretti. Montaj ise Temmuz ayında başlayacak. Su İşleri Dairesi de yerel kaynakları devreye aldı. Rezervlerimizi ağustos ayından daha da ileriye taşıyabilmek için önümüzdeki günlerde kademeli olarak yerel kaynakları artırarak devreye sokuyoruz.”

Her ihtimal değerlendirildi

Bakan Oğuz, günlük su tüketiminin 100 bin metreküp olduğunu söyledi. Oğuz, “Bu tüketim ile ağustos ayının sonuna kadar idare edeceğiz. Bu arada Türkiye’de de çalışmalar hızla devam ediyor. Yerel kaynağı da kullanarak süreci uzatıyoruz. Amacımız ülkeyi susuz bırakmamak” dedi.

Türkiye ile koordineli hareket edildiğini ifade eden Oğuz, ihale ile ilgili sürecin tamamlandığını kaydetti. Bakan Oğuz, “Bu tamiratın bitmemesi diye bir şey söz konusu olamaz ama her ihtimale karşı yerel kaynakları harekete geçirdik. Su İşleri Dairesi, Türkiye Devlet Su İşleri ve yerel yönetimlerimiz ortak ile çalışma yapıyor” şeklinde konuştu.