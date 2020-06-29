Av tarihleri belli oldu

Merkezi Av Komisyonu 2. ince av, büyük av ve 1. ince av tarihlerini onayladı. Merkezi Av Komisyonu’nun 26 Haziran Cuma günkü toplantısında, 2. İnce Av Mevsimi için; 6-13-20-27 Eylül hep Pazar günü olacak şekilde toplam 4 av gün olacak. Büyük Av Mevsimi için; 25 Ekim, 1-8-15-22-29 Kasım, 6-13-20-27 Aralık 2020 ve 3 Ocak 2021, hep Pazar günleri olacak şekilde toplam 11 av gün olacak. 1. İnce Av Mevsimi için; 10-13-17-20-24-27-31 Ocak 2021, 3-7-10-14-17-21-24-28 Şubat 2021 Pazar ve Çarşamba günleri olacak şekilde toplam 15 gün olarak onaylandı. Merkezi Av Komisyonu’nun toplantısında ayrıca Kapalı Mevsimde köpek gezdirme yerleri ile ilgili tüzüğün Savcılık ve Merkezi Mevzuat Dairesine görüş alınmak üzere gönderilmesi karara bağlandı.