50 günde yargı

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden ‘yolsuzluk ve sahte diploma’ soruşturması kapsamında tutuklanan okulun küçük hissedarı zanlı Serdal Gündüz’ün asistanı Berke Özbek dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme zanlı Özbek’i yargılanmak üzere 50 gün süreyle cezaevine gönderdi. Bu arada soruşturma kapsamında tutuklanan Serdal Gündüz de 5 Mart 2024 tarihinde mahkeme kararıyla yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Güzelyurt Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada Özbek hakkındaki olgular aktarılarak, tutuklu yargı talep edildi.

Polis, zanlının Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinin yürüttüğü soruşturma kapsamında “sahte banka ödeme emri düzenlenmesini tahrik etme”, “suç gelirini aklama”, “sahte belge düzenleme”, “sahte belgeyi tedavüle sürme” ve “sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının, okul tarafından ödemeleri yapılmış olmasına rağmen, 2 daireye ilişkin öğrencilerden kira bedeli aldığını ve bu kiralardan 159 bin TL ve yaklaşık 5 bin ABD doları temin ettiğini söyledi.

Polis memuru, bunun yanında zanlının okul hesabından sahte belgeyle çeşitli miktarlarda para temin ederek kendi hesabına ve şu anda cezaevinde hükümsüz tutuklu olan Genel Sekreter’in hesabına aktardığını söyledi. Polis, zanlının Genel Sekreter’in talimatıyla da başkalarına ait imza kaşesi bastığı tespitini paylaştı.

Gündüz ve zanlının beraber hareket ettiğinin aşikar olduğunu dile getiren polis, zanlıya ilişkin birçok ifade alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, çalışma izninin iptal edileceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme zanlıyı 50 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.



