Ali İlçim sokakta kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Ardahan’da önceki akşam çıkan yangın sonucu Ali İlçim’e ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Evde tek başına yaşamakta olan Ali İlçim, şans eseri yaralanmazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu ev büyük hasar gördü ve kullanılamaz duruma geldi. Vatandaşlar, sokakta kalan Ali İliçim'e bu soğuk kış gününde gerek belediyenin gerekse devletin bir an önce yardım eli uzatmasını istedi.

Ambar yangını eve sirayet etti

Olayla ilgili açıklama yapan polis, ahşap ve trapez saçtan üretilmiş ambarda, muhtemelen elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangının eve sıçradığını bildirdi. Ambar ve içindeki muhtelif beyaz eşya ile tarım makineleri, iki şilte, beş torba gübre, 50 arı kovanı, üç mutfak ve bir piknik tüpü, tamamen yanarak zarar gördü. Yangının eve sirayet etmesi sonucu mutfak ve yatak odasında bulunan beyaz eşya ile mobilyalar, kapı ile pencereler yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı evin tüm duvarları islendi.

