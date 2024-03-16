Kıskançlık tepkisi

Geçtiğimiz 2023 yılı Nisan ayında polise giderek, eşinin kendisine tecavüz ettiğini öne süren kadın aylar sonra yalan söylediğini itiraf etti. Tecavüz şikayeti üzerine eşini tutuklattıran ve cezaevine gönderilmesini sağlayan Elmas Sayar, geçtiğimiz gün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen dava esnasında kıskançlık yüzünden yalan söylediğini beyan etti.

Zanlının bu beyanı üzerine tutuklu yargılanan eşi 9 ay sonra özgülüğüne kavuşurken, mahkeme Elmas Sayar’ın tutuklanmasına emir verdi.

“Yalan yere tanıklık yapma, tanıkların çelişik ifade vermesi ve yalan yere yemin verme” suçlarından tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 12 Mart 2024 tarihinde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda görüşülen tecavüz davasında 2023 yılı içerisinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi ve Lefkoşa Aile Mahkemesi huzurunda verdiği yeminli ifadelerin doğru olmadığını beyan ederek “yalan yere tanıklık yapma, tanıkların çelişik ifade vermesi ve yalan yere yemin verme” suçlarını işlediğini söyledi. Polis, durumun aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı tarafından yazılı olarak bildirildiğini ve zanlının tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde kendisini aldattığını düşündüğünü ve kıskançlık nedeniyle eşine iftira attığını söyledi. Polis, zanlının ifadesi nedeniyle eşinin 9 ay hükümsüz tutuklu olarak, cezaevinde kaldığını, ayrıca zanlının yalan yere yeminli beyan vererek, mahkemeden koruma emri de temin ettiğini belirtti. Polis, zanlının eşinin oturma izniyle ülkede bulunduğunu ifade ederek, cezaevine gönderilmesini talep etti. Polis, ayrıca zanlının yaptığının suç olduğunu bilmediğini, ancak şimdi ağır bir suç işlediğini öğrendiğini yargılamadan kaçabileceğini ifade etti.

Adaleti yanılttı

Tutuklu yargı talebine itiraz eden avukatı, müvekkilinin 2 yaşından beri ailesiyle KKTC’de yaşadığını, 3 ve 5 yaşında iki çocuğu olduğunu ve kaçmayacağını söyledi. Savunma, ayrıca zanlıya kefil olabilecek 3 kişiyi mahkemeye dinletti.

Gerçekleştirilen teminat duruşmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, zanlının yalan ifade vererek adaleti yanılttığını, bir kişinin 9 ay süreyle özgürlüğünden mahrum olmasına neden olduğunu belirterek, 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.