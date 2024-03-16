Nerede oldukları bilinmiyor

Suna ERDEN

Yüksek Öğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'ndan (YÖDAK) izinsiz ön lisans eğitimi veren, ayrıca öğrencilerine üniversite öğrencisi belgesi vererek muhaceret işlemi yaptıran Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli kurumun müdürü Umar Saleem ile müdür yardımcısı Mirza Imran Baig dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Polis, eğitim kurumunda birçok yabancı öğrenciye ait kayıt dosyası bulunduğunu ancak bazılarına ulaşılamadığını söyledi.

Polis, 6 Mart 2024 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında YÖDAK ve polis ekiplerinin 7 Mart günü Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli kurumu denetlediğini açıkladı.

Polis, denetleme sonucu kurumun Millî Eğitim Bakanlığından onaylı olduğunu ancak YÖDAK’a kaydı bulunmadığını tespit ettiklerini belirtti.

Polis, kurumun öğrencilerini Yüksek Öğrenim Kayıt Sistemi’ne (YÖKAS) kayıt ettirdiğini, üniversite öğrencisi belgesi verdiklerini ve muhaceret yaptıklarını açıkladı.

Polis, kurumun bu şekilde yurt dışından öğrenci getirdiklerini söyledi.

Polis, ayrıca kurumun Web sitesinde okullarında alınan ön lisans ile Arap Emirliklerinde ve İngiltere’de Yüksek Lisans alabilecekleri şeklinde reklam yapıldığını açıkladı.

Polis, eğitim kurumunda birçok yabancı öğrenciye ait kayıt dosyası bulunduğunu ancak öğrencilerin bazılarına ulaşılamadığını söyledi.

Soruşturma sürecek

Polis, zanlılara ait cep telefonlarının, bilgisayarlarının emare alındığını belirtti.

Polis, birçok öğrenciden ifade aldıklarını, öğrencilerin kuruma kayıt olurken, kendilerine ön lisans ve 4 yıllık lisans diploması alabileceklerinin söylendiğini anlattıklarını açıkladı.

Polis, ayrıca kayıt paralarını zanlı Mirza Baing’in aldığını, öğrencilerin ifadelerinde eğitim ücreti olarak bin Euro veya dolar verdiklerini söylediklerini ancak okulun kayıt ücretinin 500 dolar olduğunu açıkladı. Polis, olayın müstahdem tarafından sirkat yönünün de olabileceğini söyledi.

Polis, kuruma kayıt olan aktif ve aktif olmayan öğrencileri tespit etmeye çalıştıklarını açıkladı. Polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini dile girdi. Polis, Mirza Baing’in beyaz kimlik sahibi olduğunu, Umar Saleem’in ise doktora öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100’er bin TL nakit teminat yatırmalarına, birer kefilin bir milyon TL kefalet denedi imzalamasına emir verdi.

