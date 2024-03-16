Devamı geliyor

Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra teminatla serbest bırakılan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı, görevinden istifa etti. YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker ise tutuklandı.

Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre, Avcı istifa mektubunu dün sabah Cumhurbaşkanlığına iletti.

Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden soruşturma kapsamında tutuklanan Avcı, ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılmıştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avcı’nın görevden alınması için önce Yüksek Adliye Kuruluna başvurmuş ve kurul süreci başlatmış; ardından da Avcı’yı istifa etmeye davet etmişti.

Avcı’nın KSTÜ’den 10 bin dolar rüşvet aldığı, karşılığında top fakültesinin açılış işlemlerini hızlandırdığı iddia edilmişti.

Derviş Refiker de tutuklandı

Bu arada KSTÜ’de devam eden soruşturma kapsamında YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker de tutuklandı. Zanlının bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.