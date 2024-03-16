Devamı geliyor

Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra teminatla serbest bırakılan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı, görevinden istifa etti. YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker ise tutuklandı.
Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre, Avcı istifa mektubunu dün sabah Cumhurbaşkanlığına iletti.
Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden soruşturma kapsamında tutuklanan Avcı, ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılmıştı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avcı’nın görevden alınması için önce Yüksek Adliye Kuruluna başvurmuş ve kurul süreci başlatmış; ardından da Avcı’yı istifa etmeye davet etmişti.
Avcı’nın KSTÜ’den 10 bin dolar rüşvet aldığı, karşılığında top fakültesinin açılış işlemlerini hızlandırdığı iddia edilmişti.
Derviş Refiker de tutuklandı
Bu arada KSTÜ’de devam eden soruşturma kapsamında YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker de tutuklandı. Zanlının bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
10 bin mi? Biz neler gördük neler yasadik. Herkes de öyle. Kamuda iken bir gün bir rüşvetci bana gelip " ... Bey, sen devleti seversin gel anlaşalım, yoksa siyasilere gidersem Devlete çok daha pahalıya mal olur" der. Ben ise ben burda iken bu şekilde bir alıma izin vermeycem dedim. O rüşvetci ilgili bakana gidip onunla anlaştı. Ben de bu alım kirlidir ve eğer soruşturulmaz ise ben o işin sorumluluğunu ABD silahlı kuvvetleri gelse kavul etmem dedim. O bölüm müdüre bağlandı. Müdür ise zaten Bakan ile hala oğlu idi.
The KKTC
Dairede bunu çoğu kişi bilir. Her yerde söylemiştim.
Biz bunları sindirebilmek için zamanında alkolle uyumaya alışmıştık. Çünkü kafa durumlara isyan ediyordu. Şimdi emekli olduk uyuku alkoldünden kurtulduk. Bir da KKTC ile ilgili haber okumayı bir kesebilsem... iyice rahatlıyacağım.