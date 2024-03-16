Bir daha tövbe

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda devriye gezen polis ekipleri tarafından aracında yapılan aramada motor kısmında naylona sarılı 25 gram hintkeneviri ele geçirilen Ejder Eryılmaz dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma amaçlı 7 gün daha hücrede kalması talep edilen zanlı, çok pişman olduğunu söyledi ve “bir daha ne alırım ne de içerim” dedi.

Soruşturmayı yapan polis, Ejder Eryılmaz’ın 12 Mart 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında ZMU 281 plakalı araçla Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda seyrederken, durdurulduğunu söyledi. Polis, yapılan aramada aracın motor kısmında naylona sarılı 25 gram hintkeneviri bulduklarını açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde maddeyi 12 Mart’ta siyahi bir şahıstan 14 bin TL’ye aldığını söylediğini aktardı. Polis, aynı gün zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddeniz analize gönderildiğini ancak henüz sonuçların çıkmadığını söyledi.

Polis, aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise çok pişman olduğunu söyledi ve “bir daha ne alırım ne de içerim” dedi.

Mahkeme, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

