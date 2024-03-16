‘Güven kaybı var’

Demokrat Parti (DP) kurucuları dün yazılı bir açıklama yaparak, son günlerde DP’nin adının kamuoyunun gündeminde tartışıldığı konulardan duyulan rahatsızlık dile getirildi. Partiden 20 kişinin imzasıyla yapılan açıklamada, “DP Üyelerine karşı sorumsuzluğun, vurdumduymazlığın hat safhalara çıktığı bugünlerde, sessiz kalabilmek kabullenebileceğimiz bir durum değildir” denildi.

Yapılan yazılı açıklamaya şu şekilde devam edildi:

“Demokrat Parti’nin kurulduğu günden bugüne demokratlığını koruyanlar olarak ülkemizin kaderine büyük katkılar koyan Demokrat Partiye sahip çıkma ve partiye zarar verecek her türlü söylem ve kararlara son verilmesi için harekete geçilmiştir.

Partimizin üzerine oynanan oyunlar biz demokratları ciddi endişeye sevk etmektedir. En dostane ve açık şekilde belirtmek istiyoruz ki Demokrat Parti’nin koalisyon ortağı iken Milletvekillerimizin ortak akılda buluşamamaları birlik değil birbirlerine karşı taraf olmaları parti içi kurumları ve parti tabanını huzursuz etmektedir. Topluma yansıyan çok önemli suçlamalar, belgeler Demokrat Partiye zarar verecek saygınlığını ve güvenirliliğini sarsacak boyutlara ulaşmıştır.

Toplumda birlik ve dirlik dağılırken halkın sorunları ve beklentileri artarken, halk güveneceği siyasi bir yapı arayışına girmişken, halk feryat ederken, Demokrat Parti’nin devlet yönetiminde olması tüm bu sorunlardan sorumlu olduğunun habercisidir.

Liyakatsiz atamalara, toplum iradesini hiçe sayanlara, halkın güvenini sarsıcı kararlara, ülkenin değerlerini koruyamayanlara, demokratik kültürümüze zarar verenlere, meclis kürsüsünde halkını koruyamayanlara, ahlak dışı davrananlara örf ve adetlerimizin saygınlığını sağlayamayanlara, denetimsiz parti ve toplum ortamı yaratanlara, dış siyasetimize zarar verenlere, mali kaynakları doğru kullanmayanlara, kalkınmaya önem vermeyenlere, Demokrat Parti’nin saygınlığına zarar verenlere, halkın sesine kulak vermeyenlere, bu hareketlerle gençlerimizin geleceğini ipotek altına koyanlara dur deme vakti gelmiştir.”

DP Denetleme Kurulu oluşturulmalı

Yukarıdaki gerekçelerimiz doğrultusunda;

“1: Demokrat Parti’nin kaybetmiş olduğu güvenirliliğini, saygınlığını kazanabilmesi için kamuoyunda tartışma konusu olan Demokratik Parti Milletvekilleri ve yöneticilerini suçlayan olaylar ve iddialar hakkında DP Denetleme Kurulu’nun oluşturulması ve konular hakkında gerekli soruşturma başlatılıp çıkan rapor sonucunda gerekli kararların alınması ve sonucun kamuoyu ile paylaşılması,

2:DP Genel Sekreteri Milletvekili Sn. Serhat Akpınar’ın Milletvekilliği görevini sürdürmesi nedeni ile Genel Sekreter makamının asli görevi olan parti içi teşkilatlanmaya yeterince vakit ayırmadığından dolayı, parti menfaatleri gereği görevini iade etmesinin değerlendirilmesi,

3: Demokrat Parti Yöneticileri ve DP’nin atamaları olan Bürokratların görev sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini değerlendirip yeniden yapılanma için ilgili kararların üretilmesi,

4: DP kuruluş ilkelerine sahip çıkılması ve DP’nin bu yolda temiz siyaset anlayışı ile yönetilmesinin tekrardan hayata geçirilmesi taleplerinin ivedi bir şekilde değerlendirilip, ilgili kararlarının alınmasını ve tarafımıza bildirilmesini talep eder saygılar sunarız.”