Soruşturma genişledi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa başta olmak üzere birçok bölgede bina açma ve sirkat suçları işlemekle suçlanan ve ülkeye kaçak yollardan giriş yapan zanlı Yasin Usta ile suç ortağı olduğu iddia edilen Hacı Murat Bozdoğan, dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. zanlıların ortak hareket ederek, birçok bölgeden hırsızlık yaptıkları açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hamza Tarman, Yasin Usta’nın, 2 Mart tarihinde, eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan bir pertol istasyonundan, 850 TL para ve 147 paket sigara çaldığını anımsattı. Polis, zanlının 18 Şubat’ta, Gelir ve Vergi Dairesi’ne de girdiğinin kameralar tarafından tespit edildiğini, ayrıca İskele’de bir şahsın, içerisinde 67 bin Euro para ve ehliytetinin bulunduğu çantayı da çaldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, derinleştirilen soruşturma neticesinde Hacı Murat Bozdoğan’ın, Yasin Usta’yı KKTC’ye yasadışı geldiği gün Girne’den aldığının ve evinde misafir ettiğinin belirlendiğini anımsattı. Polis, zanlının evinde yapılan arama sonucunda, 2 Aralık’ta, bir petrol istasyonundan çalınan sigaralardan 33 paketinin de bulunarak emare alındığını hatırlattı. Polis, ayrıca Yasin Usta’nın, şu anda bina açma ve sirkat suçlarından methaldar olduğu tüm güzergahlara Hacı Murat Bozdoğan tarafından götürüldüğünü ve suçların orgazine şekilde işlendiğini tespit edildiğini de açıkladı.

Ülke çapında süren soruşturmanın henüz tamamlanmadığını bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.