25 bin TL ödedi

Lefkoşa’da kırmızı ışıkta durmayarak kazaya neden olan, ayrıca ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı ortaya çıkan üniversite öğrencisi Tayfun Demirbilek dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yönetimindeki araçla motosiklet sürücüne çarparak yaralanmasına yol açan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Lefkoşa Trafik Şubesinde görevli polis memuru zanlı hakkındaki iddiaları aktardı. Polis, kazanın 12 Mart 2014 tarihinde saat 00.30 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, yönetimindeki UL 863 plakalı araçla dikkatsizce seyreden Tayfun Demirbilek’in Honda ışıklarına geldiği zaman trafik levha işaretlerine uymayarak, kırmızı ışık yandığı halde Sht. Mustafa Ruso Caddesine doğru dönüşe geçtiğini belirtti. Polis, sürücünün o esnada karşı istikamette Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde kavşağa yanaştığı zaman süratini indirmeden dikkatsizce seyreden Mustafa Dağlı yönetimindeki UK 979 plakalı motosikletle çarptığını açıkladı. Polis, kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Dağlı’nın Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını, doktordan alınan bilgide sol ayağında kırık oluştuğunu öğrendiklerini açıkladı. Polis, sürüş ehliyetsiz, sigorta kapsamaksızın araç kullanma, kırmızı ışıkta geçme ve dikkatsiz sürüş suçlarından dolayı tutuklanan zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 25 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 500’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına karar verdi.