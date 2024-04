550 lirayı geçmeyecek

Özlem ÇİMENDAL-Ömer KADİROĞLU

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, et fiyatlarındaki artışı dikkate alan hükümetin, bayramdan önce önemli bir karar üreteceğini söylerken, Başbakan Ünal Üstel’den konuyla ilgili açıklama geldi.

Üstel, üreticiler ve kasaplarla yapılan görüşmelerin ardından et fiyatının 550 lirayı geçmeyeceğini söyledi.

Fiyatların sürekli artması nedeniyle et yiyemez duruma gelen vatandaşlar ise bu konuda ciddi önlemlerin alınması halinde destek verileceğini söyledi.

Naimoğulları: Kar oranı abartılıyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naimoğulları, Diyalog’a yaptığı açıklamada market ve kasaplarda kırmızı et fiyatlarında ciddi farklılıklar olduğunu belirtti.

Naimoğulları ayrıca, etin hesaplamalara göre en fazla 2 ya da 2,5 katına satılması gerekirken, 3 ya da 3,5 katına satıldığını söyledi.

Naimoğulları, “Bir kuzu ciğerini bin 250 TL’ye satıyorlar” diyerek, bu duruma tepki gösterdi.

Naimoğlu “Hem halkımız hem üreticiler mağdur oluyor” dedi.

Ayrıca Naimoğulları, devlet eliyle açılacak olan et tazmin noktalarının da hazırlandığını, halkın direkt üreticiden daha ucuza et alabileceğini dile getirdi. Naimoğulları, Tarım Bakanlığı’nın dükkanların kiralandığını kendilerine ilettiklerini söyledi.

Hükümet harekete geçti; bir aylık protokol imzalandı

Hükümet bayram öncesi gündeme gelen kırmızı et fiyatlarıyla ilgili harekete geçti.

Maliye, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Kasaplar Birliği arasında “Küçükbaş Hayvancılıkta Tavan Fiyat Belirleme Protokolü’ imzalandı. Kuzu etinde tavan fiyat, 550 TL olarak belirlendi.

Protokol yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay süreyle geçerli olacak. Tarafların gerek görmesi halinde protokol süresi her bir defada bir ay uzatılabilecek.

Üstel: Gerekli denetimler yapılacak

Yaklaşık bir buçuk saat süren dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, bir yaşını geçmemesi şartıyla devlet olarak kuzu başına 800 TL teşvik verdiklerini söyledi.

Kasaplarla yapılan mutabakata göre kuzu et fiyatının 550 TL’yi geçmeyeceğini vurgulayan Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun bugün imzalayacağı emirname ile “Narh” ilan edeceğini ve gerekli denetimlerin yapılacağını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, daha önce Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’tan etteki fiyatın yükselişine dur diyebilmek adına bir çalışma istediklerini ve konunun Bakanlar Kurulu’nun gündemine getirildiğini söyledi.

Kuzu et fiyatı konusunda toplantı yaptıklarını kaydeden Üstel, “3 bakan arkadaşımızın gerek Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, gerekse Kasaplar Birliği ile yaptıkları istişare neticesinde bir protokol imzalandı. Hükümet olarak gerekli desteği küçükbaşta hayvancımıza veriyoruz. Bunu verirken vatandaşımızın bayram ve sonrasında evinde mangalını yakmasını hedefledik” şeklinde konuştu.



Kuzu başına 800 TL teşvik

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın denetleyeceğini kaydeden Başbakan Üstel, kasapların bu fiyatının dışına çıkması durumunda gerekli cezai uygulamanın yapılacağını kaydetti. Belirlenen fiyatların üstünde satış yapan kasapların bildirilmesini isteyen Üstel, Bayram süresince ve sonrasında kasaplarda denetim mekanizmasının çalışacağını vurguladı.



“Bunu ülkemizdeki kuzu fiyatlarında olan artışı kontrol etmek ve halkımızın kuzu etine ulaşmasını sağlamak için yaptık.” diye konuşan Üstel, bir yaşını geçmemesi şartıyla kuzu başına devlet olarak 800 TL teşvik verdiklerini söyledi.

Söz konusu teşvikin küçükbaş canlı hayvanda 250 TL kilo başına denk geldiğini kaydeden Üstel, kasaplarla yapılan mutabakatta kuzu et fiyatının 550 TL’yi geçmeyeceğini dile getirdi.

Başbakan Üstel, küçükbaşı ülkede daha çok yaygınlaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını ve devamlı olarak hükümetin prim desteği vermeye devam edeceğini ifade etti.



Bir ay süreyle geçerli olacak

Bu arada protokol yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay süreyle geçerli olacak. Tarafların gerek görmesi halinde protokol süresi her bir defada bir ay uzatılabilecek.



Tüketici güneye kaydı

Hükümetin aldığı narh kararını yerinde bulan vatandaşlar, fiyatların sürekli artması nedeniyle et yiyemez duruma geldiklerini söyledi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, bu konuda ciddi önlemlerin alınması halinde destek verileceğini söyledi. Güneydeki fiyatların, kuzeyin altında olduğunu belirten vatandaşlar “önlem alınmazsa, nüfusun önemli bir bölümü etini güneyden alacak” dedi.

Ne dediler?..

Kemal Laptalı

“Artık et yiyemez duruma geldik. Tavuk tüketmeye başladık ancak o da pahalı. Her hafta mangalımız yanar et tüketirdik ancak şimdilerde çok nadir mangal yakıyoruz onda da ağırlıkla tavuk eti kullanıyoruz. Ayda iki kez ya da üç kez et tüketiyoruz. Çocuk da olduğu için et almak zorundayız. Bugünkü şartlarda asgari ücrete bakıldığında etin fiyatı 400 lirayı geçmemeli. Güneye geçtiğim zaman orada daha ucuz olduğu için oradan da et alıyorum. Narh uygulaması bence iyi olacaktır.”

Sedef Çetinkurt

Devletin et fiyatlarına narh uygulaması iyi olacaktır. Bugün et yiyen de var yiyemeyen de var. Birçok kişi ucuz olduğu için güneyden et alıyor. Biz et tüketiyoruz ancak kasaptan almıyoruz. Daha uygun olur diye kendimiz hayvan alıp kesiyoruz ve buzluğumuza koyup tüketiyoruz. Eskiye göre et tüketimimiz düştü. 2-3 ayda bir hayvan keserken şimdilerde 6 ayda veya yılda bir kesiyoruz. Güneyde 400-450 liraya et alınıyor ve bizde fiyatın oralara düşmesi gerekiyor. Hatta sadece ette değil tüm ürünlerde narh uygulanmalıdır.”

Mustafa Muhtaroğlu

“Artık kimse eskisi gibi et tüketemiyor. Et fiyatları aldı başını gidiyor. Alım gücümüz çok düştü ve bir günümüzü geçirecek kadar alışveriş yapıyoruz. Eskiden haftada bir mangal yakarken, şimdilerde etten ziyade tavuğa yönelerek mangalı yapıyoruz. Güneyden hiç et almadım ancak fiyatlar bizdekinin yarısı kadardır. Güneyle kuzey arasında et fiyatında 300-400 lira fark vardır. Devlet narh kararı çok iyi olacaktır.”

Erdal Aygenç

“Ete halkın ulaşması artık çok zorlaştı. Narh uygulanması çok yerinde bir karardır. Eskiden haftada bir et tüketirken şimdilerde ayda bir ancak tüketebiliyoruz. Bugünkü şartlara bakıldığında etin fiyatının şu anki fiyatının yarısının altında olması gerekiyor ki geniş bir kesim et tüketebilsin. Güneyde et daha ucuz olabilir ancak buradaki et fiyatları buradaki asgari ücrete bakılarak belirlenmesi gerekiyor.”

Hülya Nesin

“Devletin et fiyatlarına narh uygulayacağı açıklandı ve eğer bu uygulanırsa bence çok daha iyi olacaktır. Ben haftada bir gün et tüketmeye çalışıyorum. Güneyden de et alıyoruz ve güneyde et bize göre çok daha ucuz. Bizde de et günün koşullarına bakılarak herkesin alıp sofrasına koyabileceği rakama çekilmelidir.”

Mustafa Efe

“Devlet et fiyatlarına narh uygulayacak, eğer bunu yapabilirlerse çok iyi olacağı düşüncesindeyim. Haftada bir veya iki gün sadece kıyma tüketiyoruz. Güneyde 430 TL bizde 600-700 lira olan etin kilosunun en fazla günümüz şartlarına göre 300-400 lira olması gerekiyor.”

Elif Yıldırım

Hükümetin et fiyatlarına narh uygulayacağı açıklandı. Bu çok yerinde bir karardır. Et 600-700 civarında satılıyor ve asgari ücretle çalışan bizler et, balık, tavuk ve daha birçok temel tüketim maddesine eskisi gibi ulaşamıyoruz. Evimizde et tüketemez durumdayız. Belki ayda bir veya hiç tüketmediğimiz aylar da oluyor güneyde 430 lira olan et bizde de 350-400 lira civarında satılmalıdır ki herkes ulaşabilsin.”