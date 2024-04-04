3 ayda can kaybı 14’e yükseldi

Dikmen-Lefkoşa anayolunda 6 Mart 2024 tarihinde meydana gelen kazada yaralanan 50 yaşındaki Mahmut Öztürk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztürk’ün ölümüyle birlikte 1 Ocak 2024’ten bugüne trafik kazaları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 14’e çıktı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; kaza 6 Mart saat 16.00 sıralarında, Dikmen-Lefkoşa anayolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında meydana geldi. Yaşanan kazada, Mahmut Öztürk yönetimindeki LZ 728 çift kabin araç ile kuzeye doğru giderken, sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sağ şeridine geçti. Öztürk, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Babahan Yusupov (E-38) yönetimindeki TMA 459 plakalı TIR’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Mahmut Öztürk, Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak, yoğun bakıma alındı. Öztürk iki hafta önce de tedavisinin devamı için Türkiye’nin İstanbul ilindeki hastaneye sevk edildi. Öztürk, Türkiye’de tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak önceki gün yaşamını yitirdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024, 09:52