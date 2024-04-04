‘Tahrik edildim’

Lefkoşa’da bir eğlence mekanında yaşanan olayda tartıştığı şahsın yüzüne yumruk atarak, dişini kıran

Oğuz Yıldırım tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada kavganın kız meselesi yüzünden çıktığı belirtilirken, söz hakkı verilen şahıs uzun süre tehdit ve tahrik edildiği için darp suçunu işlediğini öne sürdü.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 30 Mart 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanında kız meselesi yüzünden tartıştığı A.D.’nin yüzüne iki kez yumruk atarak, sağ alt dişinin kırdığını söyledi. Polis, olayın ardından Lefkoşa Devlet Hastanesine götürülen A.D.’nin diş hekiminin kontrolünden geçirildiğini, dişinin kırıldığına dair rapor alındığını açıkladı.

Polis, A.D.’nin şikayeti üzerine hakkında yakalama emri çıkarılan zanlının önceki gün Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise olayın kız meselesinden çıkmadığını, A.D.’nin sürekli kendisini taciz ve tehdit ettiğini iddia etti.

Zanlı, “Darp ettiğim şahıs bir yıl önce çok yakın arkadaşımdı. Bir olaydan dolayı aramız açıldı. Daha sonra evimi bastı, hocalarıma, arkadaşlarıma beni kötüledi. Bana iftira atarak itibarımı zedeledi. Birçok kez beni tehdit etti. Son olarak kız arkadaşıma hakkında yalan şeyler söyleyerek, ayrılmamıza neden oldu. A.D. kız arkadaşımla ayrıldığımı bildiği için olay günü gülerek “Ne oldu canın mı sıkkın” dedi. O esnada olay yaşandı ancak yanağına değil kafasının arkasına vurdum. Yaptığım çok kötü, pişmanın ama ağır tahrik altında bu suçu işledim”.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

