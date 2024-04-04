Sami, hayati  tehlikeyi atlattı

Lefkoşa’da 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan Doğukan Yiğit Ünlü dün dördüncü kez mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kafatası kırığı, beyin kanaması, sol bacak ve köprücük kemiği kırığı teşhisiyle yoğun bakıma alınan Sevinç’in hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 27 Mart 2024 tarihinde saat 17.15 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, Doğukan Yiğit Ünlü’nün yönetimindeki MC 594 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yzb. Tekin Yurdabak Caddesine dönüşe geçtiğini ve o esnada Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde kavşağa geldiğinde süratini uygun bir seviyeye indirmeden dikkatsizce seyreden Sami Sevinç yönetimindeki VL 213 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kafatası kırığı, beyin kanaması, sol bacak ve köprücük kemiği kırığı teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alındığını belirtti.

Polis, Sevinç’in 72 saat süren bir ameliyata girdiğini, hayatını tehlikeyi atlattığını söyledi.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.