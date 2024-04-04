Kameralar inceleniyor

Ambulansa yol vermek için geri geri çıkan motosiklet sürücüsü 57 yaşındaki Zihni Yılmaz’a çarparak ölümüne neden olan İrfan Hasret dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılacak, tutuklama talep edildi.

Polis, kazanın 2 Nisan 2024 tarihinde saat 16.50 sıralarında, Yeşilyurt'ta Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldiğini belirtti. Polis, İrfan Hasret’in yönetimindeki UM 946 plakalı çift kabin araç ile dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada 2. Selim Öğrenci Yurdu önlerine geldiğinde, ambulansa yol vermeye çalışan Zihni Yılmaz’ın yönetimindeki UE 564 plakalı motosiklete çarpıştığını söyledi.

Polis, kaza sonucu motosiklet sürücüsü Zihni Yılmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Polis, kazanın ardından sürücü Hasret’in tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, sürücüden kan örneği de aldıklarını belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Bu arada Lefke Belediyesi eski çalışanı Zihni Yılmaz dün son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz’ın cenazesi Lefke Mezarlığına defnedildi.