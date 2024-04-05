Ekipler göz doldurdu

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren İntergaz dolum tesisinde 2024 afet ve acil durum tatbikatı yapıldı. Gelecekte oluşabilecek afet veya acil durumlara hazırlıklı olmak maksadı ile yapılan tatbikata Sivil Savunma, itfaiye ve polisin yanı sıra bazı sivil toplum örgütlerinin acil durum ekipleri yer aldı.

İş ve can güvenliği başta olmak üzere alınması gereken önlemlere dikkat çekilen tatbikata Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı. Tesis hakkında ve olası bir durumda nasıl bir işleyiş izlendiği ile ilgili anlatım yapılan tatbikatta daha sonra uygulama yapıldı. Tatbikata ambulans, itfaiye ve sivil savunma araçları da katıldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2024, 10:05