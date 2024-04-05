Çocuklar gözlem yaptı

Ömer KADİROĞLU

Karaoğlanoğlu İlkokulu birinci sınıf öğrencileri Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iş adamı Tuygun Töre’nin sahibi olduğu Torex Trading isimli geri dönüşüm fabrikasını ziyaret etti. Okul müdürü Ayşem Tomgüsehan ve beraberindeki öğretmenlerle geri dönüşüm fabrikasını ziyaret eden öğrenciler atık plastiklerin çöp poşetlerine dönüşümlerini bire bir gözlemleme fırsatı buldu. Çocuklar yanlarında getirdikleri atık alışveriş poşetlerini makinalara atarak gözlem yaptı. Torex Trading Direktörü Tuygun Töre meraklı gözlerle fabrikayı keşfe gelen miniklere üretilen çöp poşetlerinden verdi. Gözlem sonrasında fabrika direktörü Tuygun Töre ve Karaoğlanoğlu İlkokulu Müdürü Ayşem Tomgüsehan Diyalog’a açıklamalarda bulundu.

Töre: Çevre bilinci aşılanmalı

Torex Trading Direktörü Töre, çocukların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Töre şunları söyledi:

“Böylesi bir farkındalık etkinliğinde bizlerle olduğu için Diyalog Medya’ya teşekkür ederiz. Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencileri, yöneticileri ve öğretmenleri geri dönüşüm fabrikamızı ziyarete geldiler. Bu gibi farkındalık anlayışlarının çocuklara küçük yaşlarda aşılanması önemlidir ve bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Çocukların en iyi şekilde çevre bilinci ile aşılanması çok önemlidir ve özellikle ülkemizin temiz kalması bizler için hayati bir önem teşkil etmektedir. Çocuklar yanlarında getirdikleri plastik poşetlerin nasıl geri dönüştüğünü gözlemleme şansı buldu.”

Tomgüsehan: Çevre dostu çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz

Amaçlarının çocukları bilinçlendirmek olduğunu söyleyen Karaoğlanoğlu İlkokulu Müdürü Ayşem Tomgüsehan şunları ifade etti:

“Adadaki yeşil bayraklı iki okullardan biriyiz. Okulumuzda geçen yıldan beri geri dönüşüm çalışmalarını yapmaktayız. Bir yıl boyunca öğrencilere geri dönüşümü aşılamaya çalıştık ve bu yıl da plastik atıkların geri dönüşümü ile ilgili Torex Trading ile iş birliği içerisinde çocuklara yine geri dönüşüm aşılıyoruz. Böylesi bir geri dönüşüm fabrikasının ülkemizde olması büyük gurur vericidir ve böylesi fabrikalara daha çok ihtiyacımız vardır. Ağaç yaş iken eğilir sözüyle hareket ederek çocuklarımıza geri dönüşüm aşılayarak çevre dostu çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz.”



Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2024, 10:06