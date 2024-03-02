563 sürücüye ceza yazıldı

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; 2 bin 316 araç sürücüsü kontrol edildi. kontrollerde 303’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 68’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 23’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 3’ü kamyon araçların trafiğe çıkış saatine uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 115’i diğer trafik suçlarından olmak üzere 563 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 3 sürücü tutuklandı ve 46 araç ise trafikten men edildi.