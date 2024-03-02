Yargısı ileride

Suna ERDEN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan Başbakanlık eski Özel Kalem Müdürü Muhittin Özsağlam teminat talebiyle dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Zanlı, “sahte belge düzenleme, Sahte belgeyi tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Duruşmada zanlının sahte diplomayla 4 barem artışı aldığı ve 61 bin TL gelir elde ettiği açıklandı.

Mahkemede soruşturmaya dair detayları aktaran polis, zanlının 13 Eylül 2022 tarihinde KSTÜ’de Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji bölümüne kayıt olduğunu belirtti. Polis, kayıt işleminden sonra birkaç dakika içerisinde sahte geçerli 61 ders notu girilerek, zanlıya 4 yıllık diploma hazırlandığını belirtti.

Polis, zanlının diplomayı Milliği Eğitim Bakanlığında onaylattıktan sonra 18 Ekim 2020 tarihinde KKTC Başbakanlık Personel Dairesinde tedavüle sürdüğünü, 4 barem artışı aldığını belirtti.

Polis, 27 Şubatta tutuklanan zanlıdan izahat istendiğinde Açık Öğretim Üniversitesinde eğitim gördüğünü, İktisat Fakültesi ve Kamu Yönetimi bölümünden ön lisans mezunu olduğunu ve burada aldığı derslerin de KSTÜ’de sayıldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının geriye kalan yüzde 10’lük ders için ise meselede tutuklu bulunan okulun genel sekreteri ve hissedarı Serdal Gündüz’ün verdiği ödev ve projeleri hazırlayarak, başarılı olup mezun olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, zanlının 2 yıllık kamu yönetiminden aldığı dersleri saydırdığına dair iddiayı araştırdıklarını, ancak ön lisansta aldığı derslerin üniversiteye kayıt yaptırırken saydırılmadığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının okula toplam 7 bin 500 TL ödeme yaptığını ve toplamda 11 bin 250 TL daha ödeme yapması gerektiğinin belirlendiğini söyledi.

61 bin TL elde etti

Polis, zanlının sahte diplomayı tedavüle sürerek ne kadar barem içi artış alıp ne kadar bir suç geliri elde ettiğine dair araştırma sonucunu da açıkladı.

Polis, zanlının 1 Kasım 2022 tarihinden 12 Şubat 2024 tarihine kadar barem içi artıştan dolayı 61 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı.

Talimatı Gündüz verdi

Polis, ayrıca zanlının öğrenci belgesinde okula kayıt tarihinin 29 Kasım 2021, denklik belgesinde kayıt tarihinin 2 Temmuz 2020, okula kayıt tarihinin ise 9 Eylül 2022 olarak yazıldığını belirtti.

Polis, zanlıya öğrenci belgesi hazırlayan kişinin öğrenci işleri amiri olduğunu belirtti. Polis, amirin meselede tutuklu bulunan okulun hissedarı Serdal Gündüz’ün talimatıyla belgeyi hazırladığını söyledi. Polis, ayrıca Gündüz’ün belgeyi hazırlaması için 8 Eylül 2022 tarihinde amire mail atarak, talepte bulunduğunu, bu maili emare olarak aldıklarını açıkladı.

Atama olmadan görevlendirildi

Polis, zanlının Faiz Sucuoğlu’nun başbakan olduğu dönemde atama yapılmadan özel kalem müdürü olarak görev yaptığını daha sonra sözlü beyanla Çalışma Bakanlığına görevlendirildiğini ve şu anda Başbakanlık kadrosunda memur statüsünde olduğunu açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 100 bin TL teminat yatırması ve 2 kefilin 750’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ayrıca Özsağlam, davaları görülünceye kadar yurt dışına çıkış yapamayacak ve haftada bir gün karakola giderek imza atacak.