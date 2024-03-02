Fırıncılar kararlı

Esengül AYKAÇ

Piyasalarda 13 buçuk liraya satılan somun ekmek bugünden itibaren 15 liradan fırın ve marketlerde yerini alacak.

Geçtiğimiz haftalarda hükümetle vardıkları uzlaşı sonucu ekmeğin fiyatını 15 liradan 13 buçuğa çeken fırıncılar dün yine zam kararı aldı.

Hükümetin araya girmesiyle zam kararı dün yürürlüğe girmedi. Fırıncılar Birliği ile hükümetin vardığı uzlaşı sonucu zamlı fiyatların bugünden itibaren geçerli olmasına karar verildi.

Diyalog’a konuşan Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, kamuoyuna duyurdukları ekmeğe zam kararını bir günlüğüne askıya aldıklarını açıkladı.

Hükümetle varılan uzlaşı sonrası 13.50 TL’den satılan ekmek fiyatını 15 TL’ye çıkaracaklarını açıklayan Çıralı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun kendilerini arayarak bir günlük süre istediğini belirtti.

Çıralı, “Hükümetten 4 madde talep ediyoruz. Bir günlük süre istendi. Ekmeğe yaptığımız zam kararını 2 Mart’tan itibaren yürürlüğe koyacağız. Hükümet 4 maddeyi kabul etmezse ekmeği 15 TL’den satacağız” dedi. Çıralı ayrıca hükümetin 15 TL’yi kabul etmemesi ve ekmek fiyatında tek yanlı indirime gitmesi halinde ise tüm üretimi durduracaklarını açıkladı.

Fırıncıların talepleri nelerdir?

Çıralı, “Emeğe yaptığımız zammı geri çekerek bizler sözümüzde durduk. Şimdi de hükümetten geçmişte de talepte bulunduğumuz 4 madde için verdikleri sözü yerine getirmesini bekliyoruz” dedi.

Çıralı, hükümetten beklenen 4 maddeyi ise şu şekilde sıraladı:

1- Kıbrıs’a un ithalatı yasak olduğu için Türkiye’de un ithalatının yapılmasını istiyoruz. Bunun sebebi ise Türkiye’de üretilen unlar daha kaliteli ve daha uygun. Buradan bir torba unu bin 50 liradan alıyoruz. Türkiye’den 700 liraya getirebiliriz. Burada 2 değirmende buğday unu üretiliyor. Bu yüzden rekabet olmadığı için yüksek fiyattan un almak zorunda kalıyoruz.

2-Bir diğer ikinci madde ise Türkiye’den gelen donmuş ekmekler konusunda da bir çalışma yapılmasını talep ettik. Simit ve poğaçaya gibi donmuş unlu ürünler Türkiye’den geliyor. Un fiyatları oradan uygun olduğu için burada bize göre daha uyguna satabiliyorlar. Kaliteli olduğu için de insanların tercihi Türkiye’den gelen donmuş ve yarı pişirilmiş ürünlerden yana oluyor.

3-Üçüncü madde ise marketlerdeki ekmek fiyatı farklılığıdır. Bu konuda denetim istedik.

4-Dördüncü maddemiz de kara fırınlarda odun yakılarak yapılan ekmeklerin de denetimini istiyoruz. Yani hükümetten haksız rekabetin önüne geçerek denetimleri de sıklaştırmasını istiyoruz.

Tüm bu saydığımız maddeler yerine getirilmezse ekmeğe zam yapacağız. Hükümet ekmek fiyatlarını düşürürse üretimi durdurma kararı alacağız. Hükümet isterse bir günde bu sorunu çözüm üretebilir.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024, 10:01