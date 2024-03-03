Bölgeye renk kattı

Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali’nin 11’incisi dün düzenlenen törenle başladı.

Lapta- Alsancak- Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi, Hisarköy Muhtarlığı, Hisarköy Kültür Spor Derneği iş birliğiyle düzenlenen Hisarköy Orkide Festivali bugün de gün boyu devam edecek.

Festivalin ilk günü orkideler diyarında yürüyüşle başladı. Gün boyu halk dansları gösterileri, el sanatları ve yiyecek stantlarında satışlar yapıldı.

Köy kadın kursuna katılanların ürettikleri de kurs binasında sergiye açıldı.

Köy meydanında yer alan festivalin açılış konuşmasını yapan Hisarköy Kültür Spor Derneği Başkanı Hasan Çobancı, festivalin amacının ülkede yetişen ve bazı türleri tükenmekte olan orkideler konusunda farkındalık yaratmak olduğunun altını çizerek, festivale katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise festivallerin insanları kaynaştırdığını ifade ederek, bu sayede hem kültürün yaşatıldığını hem de geleneksel ürünlerin tanıtılıp sergilendiğini söyledi.

LAÇ Belediyesi Başkanı Fırat Ataser de belediyelerine bağlı olan tüm köyleri tanıtmayı amaçladıklarını kaydederek, Kıbrıs kültürünün tanıtılmasına ve genç kuşaklara aktarılmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından festival, gösterilerle devam etti.

Festivalde kurulan standartlarda yerli ürünler satışa sunuldu.



