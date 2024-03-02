Panayiotis çıldırdı

Gezmeye geldiği Kuzey Kıbrıs’ta otostop çeken 20 yaşındaki erkek şahsı aracına alan, yolda giderken cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Kıbrıslı Rum Panayiotis Stelicos, olaydan 10 gün sonra ülkeye geri gelirken, Lokmacı Sınır Kapısı’nda tutuklandı. Zanlının polisi görünce kaçmaya çalıştığı açıklandı.

Hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkındaki olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 19 Şubat 2024 tarihinde saat 11.20’de Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde aracıyla seyreden zanlının otostopçu olarak aracına aldığı, U.E.T’in sol elini tutarak, cinsel organının üzerine götürdüğünü söyledi. Polis, cinsel saldırı suçu işleyen zanlının şikayet üzerine aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Polis, yapılan araştırmada zanlının olay günü güneye gittiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının 29 Şubat 2024 tarihinde ülkeye giriş yaptığı esnada, tespit edildiğini ve kaçmaya çalışması üzerine makul güç kullanılarak, tutuklandığını anlattı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının ifadesinde cinsel saldırı suçunu kabul etmediğini belirtti. Zanlının avukatı ise müvekkilinin darp edildiğini savundu.

Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

