Arananlar var

Lefkoşa'nıın Suırlariçi bölgesinde bulunan Zahra Sokak'ta kalabalık iki grup arasında meydana gelen kavgayla ilgili aranan İbrahim Erülkü, Can Polat ve Yusuf Uçar da teslim oldu.

Böylelikle önceki gün teslim olan Osman Saadetoğlu’yla birlikte meseleyle ilgili şu anki tutuklu sayısı 4’e çıktı.

Kavgayla ilgili daha önce tutuklanan 19 kişi ise geçtiğimiz gün teminatla serbest bırakılırken, 4 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlıların mesele kapsamında daha önce tutuklanarak, teminata bağlanan Şenel Diker, Erinç Salih Kuruner, Mahmut Hüdaverdi ve Ahmet Aydoğdu ve aranan şahıslara birlikte kanunsuz topluluk oluşturarak, 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında kavga etmek için Zahra Sokağa gittiğini söyledi.

Polis, görgü tanıklarından ifade alındığını, İbrahim Erülkü’ün olay yerine araçla gittiğini ve yanında götürdüğü demir golf sopalarını kavga edecek arkadaşlarına dağıttığını tespit ettiklerini söyledi. Polis Saadetoğlu’nun ise ifadesinde Berlin Bara yalnız ve kendi aracıyla gittiğini söylediğini ancak incelenen kamera görüntülerinde araçta yanında birinin gözüktüğünü belirlediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, meselede tutuklanan 19 zanlının teminata bağlandığını, aranan şahıslar olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Zanlıların avukatlarının süreye itiraz etmesi üzerine duruşma yapıldı.

Zanlıların avukatları, müvekkilerinin olaydan 8 gün sonra teslim olduğunu, eğer tanık veya emarelere etki etme niyetleri olsa bu süre içerisinde yapmış olacaklarını ifade ederek, teminata bağlanmaların talep etti.

Mahkeme, aranan şahıslar olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.