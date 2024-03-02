Karşıyaka'da tasarrufunda 600 gram uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre dün saat 17.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında M.A.K.'nin(E-37) tasarrufunda 600 gr ağırlığında hintkeneviri (kubar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu emare olarak alınırken, M.A.K. tutuklandı.

Öte yandan dün saat 20.30 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, Güney Kıbrıs’tanKKTC’ye geçen L.O.’nun (E-40) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 500 gr ağırığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

