Saldırı anı kayda alındı

Alayköy’de bölge sakini S.Ö.’nün evine ve aracına av tüfeği ile ateş açılmasıyla ilgili tutuklanan Kemal Özkan (19), Seyfi Ötüken (21) ve Ali Güden (19) dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Ek tutukluluk istemiyle mahkemeye çıkarılan zanlılardan Özkan’ın cep telefonunda olay gününe ait video görüntüleri olduğu açıklandı.

Duruşmada detayları aktaran polis, 27 Şubat 2024 tarihinde saat 04.50 sıralarında Kemal Özkan’ın yanında diğer iki zanlıyı alarak, kullanımındaki araçla aralarında daha önceden kız meselesi yüzünden husumet bulunan K.Ü.’ye (E-19) ait Alayköy’de 20 Temmuz Caddesine bulunan ikametgahın önüne gittiğini söyledi.

Polis, zanlı Özkan’ın annesine ait av tüfeğini ikametgahın oturma odasının batıya bakan balkon kapısına doğrultarak, bir el ateş ettiğini ve camın kırılmasına sebebiyet verdiğini açıkladı. Polis, Özkan’ın evin avlusu içerisinde park halinde bulunan K.Ü.’nün babası S.Ü.’ye ait HE 160 Plakalı Nissan Cube marka salon aracın sağ arka kelebek camına bir el ateş ederek, kırılmasına neden olduğunu kaydetti. Polis, zanlıların olay yerinden aynı araçla hızlıca ayrıldıklarını aktardı.

Polis, zanlıların aynı gün kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Polis, olay yerinde yapılan incelemede 2 adet 12’lik fişenk tapası ve av tüfeği fişenk saçmaları bulunup emare olarak alındığını söyledi.

Birçok kamera görüntüsü incelendi

Polis, olayda kullanılan av tüfeği ve aracın tespit edilip emare olarak alındığını kaydetti.

Meseleyle ilgili 6 ifade aldıklarını kaydeden polis, birçok kamera görüntüsü incelediklerini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken başka kamera görüntüleri, alınması gereken ifadeler ve aranan 2 fişenk kapsülü olduğunu aktardı.

Polis, zanlı Kemal Özkan’ın cep telefonunda olay günüyle ilgili video tespit ettiklerini, bu videonun inceleneceğini belirterek, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.