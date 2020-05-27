Tam bir duyarsızlık

Mersinlik Kumsalı’ndaki kaplumbağa yuvaları tahrip edildi. Tatlısu Özel Çevre Koruma alanı içerisinde buluna ve araç girişlerinin yasak olduğu kumsala giren arabalar yuvalara zarar verdi.

Kumsalın girişinde sahilde araba kullanmanın yasak olduğunu gösteren iki tabela bulunmasına rağmen, kumdaki tekerlek izleri yasağa uyulmadığını gözler önüne serdi. Caretta caretta kaplumbağaların yumurtlama mevsiminde yaşanan bu olay birçok yuvanın tahrip olmasına neden oldu.

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti üyesi Deniz Biyoloğu Dr. Robin Snape, sorumsuz ve bilinçsiz kişilerin, Tatlısu Özel Çevre Koruma alanı içerisindeki Mersinlik Kumsalına araçla girdiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Snape, önceki akşam, kumsalda yasadışı kamp yapılmaması için bölgeyi kontrol ettiklerini ve her şeyin yolunda olduğunu fakat dün sabah bölgeye giden ekiplerin üzücü manzarayla karşılaştıklarını belirtti.

Kumsalda araba sürmek yasak

Sorumsuz kişilerin kaplumbağa yuvalarının üzerinden geçtiğini kaydeden Snape, “Bu kumsalın girişinde sahilde araba kullanmanın yasak olduğunu gösteren iki tabela var. Bu tabelalar olmasa bile KKTC sınırları içerisinde herhangi bir kumsalda araç kullanmak yasak. Her yıl üzerinde yaklaşık 130 yuva bulunabilen bu önemli kumsalda böyle bir olaya tanıklık etmek bizi derinden yaralamıştır” ifadelerini kullandı.



