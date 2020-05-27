Polis bir günde buldu

Girne’nin Karakum bölgesindeki bir işyerinden bin 500 TL değerinde hurda klima parçaları çaldığı belirtilen Abdulkadir Mültüci, olaydan bir gün sonra tespit edilerek tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Abdulkadir Mültüci'nin 25 Mayıs 2020 tarihinde saat 22.00 sıralarında van araçla Karakum'da faaliyet gösteren "Mr. Pipe" isimli iş yerinin arka kısmına giderek, bin 500TL değerindeki 11 adet hurda klima ünitelerini arabaya yükleyerek çaldığını söyledi. Polis, zanlının olaydan bir gün sonra Karaoğlanoğlu’nda tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının olayda kullandığı van aracın da bulunduğunu aktardı. Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler ve bulunması gereken emareler olduğunu belirterek, 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.