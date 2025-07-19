Lefkoşa’da Fuar Alanı yakınlarında park halindeki aracında yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ve yasa dışı haplar ele geçirilen Kıbrıslı Rum Ilias Christodoulou, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 6 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlının aracında kenevir, kokain, metamfetamin, yeşil reçeteye tabi 13 hap ve uyuşturucu kullanıma yönelik malzemeler bulunduğu belirtildi. Ele geçirilen emarelerin analize gönderildiği, raporun bekleneceği açıklandı.

Polis; 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin, Fuar Alanı’nın kuzey kısmında park edilmiş aracı şüpheli görerek arama yaptığını söyledi. Polis; KMP 446 plakalı araçta yapılan aramada, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen üç cam pipo, bir metal karıştırıcı, elektronik tartı cihazı ile yaklaşık bir gram hintkeneviri, yarım gram metamfetamin, bir gram kokain ve 6 adet uyuşturucu içerdiği düşünülen hap ele geçirildiğini açıkladı. Polis; ayrıca, Eczacılık ve Zehirler Yasası’na aykırı şekilde bulundurulan 13 adet "Lyrica" marka hap da tespit edildiğini belirtti. Polis; zanlının uyuşturucu maddeleri Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini söylediğini aktardı. Polis memuru ele geçirilen emarelerin analize gönderildiğini; alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi uygun bularak, onayladı.