6 milyar yetmez

Suna ERDEN

İstatistik Kurumu Kuzey Kıbrıs’ın nüfusunu 476 bin 214 olarak açıklamakla birlikte, gerçek rakamın çok daha fazla olduğu biliniyor.

Nüfus artışıyla birlikte adli suçlarda meydana gelen artışlar nedeniyle polisin personel ve araç-gereç ihtiyacı da artıyor.

Halen 2 bin olan polis sayısının yetersiz olduğunu belirten Emekli Polis Derneği Başkanı Birol Atasü, kadronun artırılması çağrısında bulundu.

Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde bugün ele alınacak olan polis bütçesinin genel bütçe içindeki payının yüzde 4.62 olduğu belirtilirken, geçtiğimiz yıl bu rakamın yüzde 5.06 olduğuna dikkat çekildi. Polise 2025 yılında 6 milyar 298 milyon liralık pay ayrılmasını eleştiren Atasü “polisimizin hat safhaya çıkan kadro yetersizliğine ülkeyi yönetenlerin daha fazla seyirci kalmamalarını istiyoruz” dedi.

Polis çok yıpranıyor

Yazılı açıklama yapan Atasü, nüfus yanında kara geçiş kapılarının da artması, trafik ve yol güvenliğini sağlıklı konuma ulaştıracak plan ve projelerin hayata geçirilmemesi nedeniyle polis mensuplarının her bakımdan yıprandıklarına dikkat çekti.

Atasü, yönetim kurulu adına şu görüşleri dile getirdi:

“ Cumhuriyet Meclisi’nin iç sıkıntıları aşarak çalışmaya başlaması ve acilen sırada bekleyen yeni yıl bütçesini ele alması camiamızı sevindirmiştir.

Görev başında darp edilen, sorumsuz sürücülerin gazabına uğrayan, suç unsurlarınca hakarete uğrayan ancak suçlar ve suçlularla dünyada eşine az rastlanan bir mücadele örneği sergileyen polisimizin hat safhaya çıkan kadro yetersizliğine ülkeyi yönetenlerin daha fazla seyirci kalmamalarını istiyor ve bekliyoruz.

Bu yapılmazsa gelecek yıl açılması planlanan kara geçiş kapıları yanında yapımı hızla devam eden yeni Meclis ve diğer projelerle Polis Teşkilatımızı zor ötesi günler beklemektedir.

Tüm Dünya ülkelerinin, suçların azaltılması için uyguladığı unsurların başında ‘ Polis ve Kanun Gücü’ gelmektedir. Ülkemizde ise Kanun Gücünün yani mevcut yasaların yetersiz kaldığı ve bu yüzden her geçen gün suç oranlarının arttığı görülmektedir.



Polisimiz, personel ve araç gereç eksiliği yanında sosyal hakları, emeklilik süreleri gibi sorunlarına rağmen, canlarını ortaya koyarak insan üstü gayret sarf ederken, Suç işleme niyetli kişiler kanun gücünün ve mevcut yasaların eksikliğinden faydalanarak suç işleme cesaretini bulabilmektedirler.

Meclis’in ve tüm Siyasi Partilerin bir an önce ve gecikmeden,

“kişilere göre yasa “ değil, tüm halkı ilgilendiren ve yıllardır Meclis raflarında bekletilen günümüz dünyasına uygun yasaları Polis çalışanlarının özlük haklarını da kapsayacak şekilde ve Polis Teşkilatı’nın görüşlerini de alarak hayata geçirmesi kaçınılmaz bir durum ve ivedilik kazanmıştır.

Derneğimize mensup binlerce polis emeklisi olarak polisimizin asla sahipsiz olmadığını siyasilere hatırlatır, bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildirir saygılar sunarız.”

Atasü, Polis Teşkilatının 1984 yılında yasalaşan Teşkilat Yasası’nda öngörülen kadrolara 40 yıldır ulaşılmamasının ülkeyi yönetenler tarafından utanılacak bir durum olduğunu söyledi.

En az 5 bin polis olmalı

Emekli Polisler Derneği Onursal Başkanı Nurettin Çırakoğlu da polise ayrılan bütçesinin yetersiz olduğunu dile getirdi. Suç oranlarının, yabancı nüfusun arttığını ancak polis sayısının yetersiz olduğunu kaydeden Çırakoğlu, “Son açıklanan nüfus göre polis sayısı en az 5 bin olmalıdır” dedi. Polisin araçlarının, bilgisayarlarının eski olduğunu, teknoloji çağında çok geride kaldığını kaydeden Çırakoğlu, hükümetin teşkilatı güçlendirmesi gerektiğini dile getirdi.