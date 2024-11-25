Ekipler seferber oldu

Ülke genelinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar, tabelalar uçtu. Fırtınanın kopardığı elektrik telleri sebebiyle bazı bölgelerde elektrikler kesildi, telefon hatlarında arızalar meydana geldi. Fırtına nedeniyle ağaçlar, araçların üzerine devrildi, bina kaplamaları söküldü.

Belediye ekipleri, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanları ve polis, yaşanan olumsuzlukları gidermek için seferber oldu.

Teknecik Trafo Merkezi’ndeki arızaya bağlı olarak Girne’de bazı bölgelere, Karaağaç ve Esentepe’ye bir süre elektrik verilemedi.

Bazı bölgelerde ise ağaçların elektrik hatlarını koparması nedeniyle arızalar yaşandı.

Kıb-Tek ekipleri arızalara sırayla müdahale etmeye çalıştı.

Trafikte de aksamalar yaşandı

Şiddetli fırtına nedeniyle bazı bölgelerde trafikte de aksamalar yaşandı. Girne-Alsancak çevre yolu, bir iş yerine ait demir saçtan oluşan çatının uçması nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Yola düşen çatının vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ardından trafik yeniden açıldı.

Gönyeli’de Kiler Market önünde şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç yola devrildi. Olayın ardından Gönyeli-Alayköy Belediyesi Zabıta ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçerek yolu trafiğe kapattı ve trafik akışını kontrol altına aldı. Belediye ekipleri, devrilen ağacı kısa sürede kaldırarak yolu tekrar trafiğe açtı. Fırtına Girne, Güzelyurt, Lefke, Gazimağusa, Lefkoşa ve birçok bölgede etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaç dalları yola savruldu. Belediye ekipleri müdahale ederek yolları temizledi.

Fırtına Dillirga’yı da vurdu

Kuzey Kıbrıs’ı etkisi altına alan şiddetli fırtına, bölgede birçok alanda zarara yol açtı. Özellikle sahil kesimlerinde etkisini gösteren rüzgar ve dalgalar, Lefke’deki ünlü Dillirga Restoran’a da büyük zarar verdi.

Çatılar uçtu, tabelalar devrildi

Şiddetli rüzgar ve soğuk hava, Karpaz bölgesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı reklam tabelaları devrilirken, evlerin ve işyerlerinin önündeki profil ve saçtan yapılmış çatılar yerinden sökülerek uçtu. Denizde oluşan dev dalgalar ise bölgede dikkat çekici bir manzara oluşturdu. İskele Ağıllar köyünde de bir ahırın çatısı fırtınaya dayanamayarak uçtu. Yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Ekiplerin, fırtınanın oluşturduğu hasarı gidermek için sahada çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Öte yandan şiddetli fırtınada, ormanlık alanda piknik ateşi yakan ve olası bir yangın tehlikesine sebebiyet veren 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten yapılan açıklamada, “saat 18.00 sıralarında, Boğaz Piknik Alanında, şiddetli fırtınaya rağmen ateş yakarak, ateşin muhtemel ormanlık alana sirayet edebilecek şekilde tehlike yaratan dört kişi Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından anında müdahalesi tespit edildi ve ateş söndürüldü. Söz konusu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı” denildi.

Fırtına bugün de etkili olacak

Meteoroloji Dairesi, fırtınanın karada bugün de devam edeceğini duyurdu. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, fırtınanın sabah 06.00 ile 17.00 saatleri arasında devam edeceği kaydedildi. Açıklamada, bölgede kuzey ve batı yönlerden 75- 88 km/saat şeklinde esen rüzgarın zamanla etkisini azalarak, 62-74 km/saat şeklinde eseceği belirtildi.