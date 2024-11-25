Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde sondaj çalışmaları yapan Amerikan ExxonMobil şirketinin, 2025 yılında iki yeni sondaj çalışması yapacağına dair açıklamayla birlikte Doğu Akdeniz’de enerji alanındaki faaliyetlerin yeniden başlayacağı belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan haftalık Simerini gazetesi, ExxonMobil şirketinin, Ocak 2025’te iki yeni sondaj çalışması yapacağını açıkladığını anımsatırken Amerikan şirketinin 2017 ruhsat sahibi olduğunu, 2019 yılında da “Glafkos” yatağında keşifte bulunduğunu yazdı.

Habere göre ExxonMobil, sözde “MEB” içerisindeki 6 ve 5’inci parsellerdeki “Pegasus” ve “Electra” yataklarında sondaj çalışmalarında bulunacak.

Haberinde, Doğu Akdeniz bölgesinde yer alan diğer enerji faaliyetlerinden de söz eden gazete, Dedeağaç (Aleksandrupoli) şehrindeki LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) terminalinin açılmasından da bahsetti.

Yunanistan’ın, İsrail’in başarılı “Iron Dome” sistemine benzer bir füze savunma sistemini geliştirmek için İsrail ile müzakere halinde olduğunu yazan gazete bu sistemin değerinin 2 milyon euro olduğunu da belirtti.

Savunmayla ilgili bu anlaşmanın, Yunanistan’ın askeri olanaklarının modernizasyonu planlaması içerisinde olduğunu belirten gazete, ayrıca enerji sektöründe İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın enerji ağlarını birbirine bağlayacak ve muhtemelen doğal gaz boru hattını(EastMed) da içerecek ayrı bir anlaşmanın sağlanmasının da beklendiğini yazdı.