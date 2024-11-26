Tasarruf adına  güzel bir örnek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün saat 12.15’te, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında, yasama öncelikli olmak üzere, yasama ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere toplandı.

Genel Kurul toplantısında ilk olarak Genel Kurul’a sunuşlar yapıldı. Genel Kurul, 2-3 Aralık tarihli Genel birleşimlerinin İsias Davası'nın izlenmesi için oluşturulan Geçici Komite'nin Adıyaman'daki davaya katılımına olanak sağlanması amacıyla ertelenmesini, 9 Aralık -20 Aralık arasında ise 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul'da görüşülmesini oy birliği ile kabul etti.

Genel Kurul’da daha sonra “Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler Değişiklik Yasa Tasarısı”nın komitede görüşülmesine ilişkin ivedilik tezkeresi ele alındı.

Konuşmaların ardından birleşim sona erdi. Gelecek Birleşim 9 Aralık’ta saat 10.00’da yapılacak.

Bütçe Komitesi, genel kurul sonrası toplanarak 1 milyar 936 milyon 92 bin TL’lik Başbakan Yardımcılığı, 16 milyar 485 milyon 959 bin TL’lik Milli Eğitim Bakanlığı, 6 milyar 298 milyon 900 bin TL’lik Polis Genel Müdürlüğü ve 36 milyon 251 bin TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçelerini görüştü.

Ombudsman bütçesinde söz alan Varol, bütçede bir sıkıntı yaşamadıklarını, zaten tasarruflu hareket ettiklerini, mali açıdan bir problem yaşamadıklarını söyledi.

Varol, kiralarını yarı yarıya düşürdüklerini, araç sayısını düşürdüklerini ancak personel sıkıntısı olduğunu ifade ederek, yasa çalışmalarının sürdüğünü, bütçeye yük getirmeden bu sıkıntıyı aşacaklarını kaydetti.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 1 milyar 936 milyon 92 bin TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi görüşmesine, Bakan Fikri Ataoğlu ve bürokratlar da katıldı.

Çolakoğlu: Devlet Tiyatroları hala yapılmadı

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, ülkedeki en önemli sorunlardan birinin atık konusu olduğunu söyledi.

Su tüketimi ile ilgili ciddi bir politikaya ve bilinçlendirme çalışmasına ihtiyaç olduğunu belirten Çolakoğlu, çevre kirliliği sorununun da ciddi boyutta olduğunu anlattı.

Devlet tiyatrolarının 1999 yılında yandığını anımsatan Çolakoğlu, hala devlet tiyatrolarının yapılmamasını eleştirdi.

Dairelerdeki kadro eksikliklerine de işaret eden Çolakoğlu, kadroların doldurulmasının önemine değindi.

Bütçe oyçokluğu ile kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 1 milyar 936 milyon 92 bin TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki komite toplantısında, bütçenin oylanması öncesi Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bütçe görüşmelerinden işi dolayısıyla ayrılırken, bütçede milletvekillerinin sorularını Müsteşar Serhan Aktunç yanıtladı.

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Bakanlık bütçesini madde madde değerlendirerek, bazı kalemlere yönelik sorular sordu.

Komite daha sonra Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesini görüşmeye başladı.

Ombudsman bütçesi Komite'de onaylandı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesi, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy birliğiyle onaylandı.

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki komite toplantısında, Ombudsman İlkan Varol da yer aldı. 36 milyon 251 bin TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesinde söz alan Varol, bütçede bir sıkıntı yaşamadıklarını, zaten tasarruflu hareket ettiklerini, mali açıdan bir problem yaşamadıklarını söyledi.

Varol, kiralarını yarı yarıya düşürdüklerini, araç sayısını düşürdüklerini ancak personel sıkıntısı olduğunu ifade ederek, yasa çalışmalarının sürdüğünü, bütçeye yük getirmeden bu sıkıntıyı aşacaklarını kaydetti.

Vatandaşların birçok sıkıntısının olduğunu, yasa çerçevesinde yetkileri dışında olsa da vatandaşa hizmet verdiklerini, yardımcı olduklarını ifade eden Varol, belediyelerde vatandaşlara “alındı” yazısı veya dilekçelere cevap verilmediğini, bu yönde birçok sıkıntı yaşandığını belirtti.

Varol, vatandaşların mağdur olmaması adına bazen yetkisi olmasa da hukuk hizmeti verdiklerini ifade ederek, kendi yağlarıyla kendi ciğerlerini kavurduklarını söyledi. Varol, Ombudsmanlığın yıpratılmadan herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, bayrak yarışı olarak gördüğü bu görevi, kurumu geliştirerek devretmeyi amaçladığını kaydetti.

Şahali: Ombusmanlık’tan beklenti büyük

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali de, Ombusmanlık’tan beklentilerinin büyük olduğunu ifade ederek, Ombudsman'ın ülkeye ve vatandaşlara katkısının büyük olduğunu, ihtiyaçlarının da bu kapsamda çözülmesine destek verdiklerini kaydetti. Şahali, Ombudsman'a çalışmalarında başarılar diledi.

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner de, Ombudsmanı'n “insan kaçakçılığı” gibi bir konuda neden harekete geçmediğini sordu. Varol da, bunun ceza yasası kapsamında polis, başsavcılık tarafında olduğunu, yetkisi dışına çıkamayacağını kaydetti.

CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı da, Ombudsman'a yönelik önerilerde bulundu, sorular sordu ve raporlarla ilgili bilgiler aldı. Varol da, raporların basında yer alması üzerine idarenin daha çok dikkat ettiğini, geri adım attığını gördüğünü belirtti.

CTP Lefkoşa Milletvekili Fazilet Özdenefe de, Ombudsman'ın Meclis Komitesi çalışmalarında yer alması, raporlarını sunması gerektiğini kaydetti. Özdenefe, komite başkanı olmayan Dilekçe Komitesi'ne, Ombudsman'ın da çağrılması gerektiğini söyledi.

