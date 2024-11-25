Soğuk hava adayı kapladı

Güney Kıbrıs’ta da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, fırtına nedeniyle kazalar meydana geldi. Devrilen ağaçlar araçların üzerine düşerek hasara yol açtı. İtfaiye ve polis ekipleri yaşanan olumsuzlukları gidermek için seferber oldu.

Öte yandan Trodos’taki ilk karın dün düştüğü belirtildi.

“Sigmalive” haber sitesine göre, Trodos’a ilk kar düşerken Rum Meteoroloji Dairesi’nin tahminleri de doğrulanmış oldu. Trodos’taki kar yağışı, vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ve videolarla da görüntülendi.