Kilosu 350 lira

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda kış aylarının gözde yiyeceği kestane kilosu 350 liradan tezgahtaki yerini aldı.

Lezzetli olmasının yanı sıra B1, B2 ve C vitaminleri açısından oldukça zengin bir yiyecek olan kestane, fiyatından dolayı alıcı bulamadı.

Vatandaşlar, zihinsel yorgunluğu giderdiği, kandaki kolesterol oranını düşürdüğü, karaciğere ve mideye faydalı olduğu belirtilen kestaneyi seyretmekle yetindi.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar “eve et, tavuk, meyve alamazken, kestaneye 350 lira veremeyiz” dedi.

Açık pazarda taze fasulye 100, patates 80-90, domates 85, salatalık ise 60 liradan satıldı.

Kestane’nin faydaları

Kestane içerisinde diyet lifleri, mineraller, sağlıklı yağlar, vitaminler ve antioksidanlar barındıran besinler açısından zengindir.

Aynı zamanda C vitamini kaynağı olmasından dolayı kuruyemişlerden çok meyvelere benzer. Özellikle soğuk kış günlerinde kestane, kızarmış, haşlanmış, tatlı olarak tüketilebiliyor ve bağışıklık sistemini güçlendirme, kronik hastalıkları önleme gibi sağlığa birçok fayda sağlıyor.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Kestane: 350 TL

Fasulye: 100 TL

Patates: 80-90 TL

Domates: 85 TL

Salatalık: 60 TL

Kabak: 50 TL

Patlıcan: 50 TL

Portakal: 35 TL

Nar: 50 TL

Ayva: 70 TL

Kivi: 90 TL

Kolakas: 60 TL

Havuç: 35 TL