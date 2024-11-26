Çember daralıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasının cesur bir adım olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu ve katliam şebekesi için çember giderek daralmaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısından sonra açıklama yaptı.

Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararını desteklediklerini belirtti.

Dış politikada oldukça yoğun ve karmaşık bir gündemle karşı karşıya olduklarını ifade eden Erdoğan, "İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar Lübnan'ı, Suriye'yi ve diğer bölge ülkelerini de içine alacak şekilde genişliyor. Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'nin hemen yanı başında son derece kanlı, son derece tehlikeli bir savaş tam 14 aydır devam ediyor. Türkiye olarak, İsrail hükümetinin saldırgan politikasına ilk günden itibaren en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biriyiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'nin hemen yanı başında son derece kanlı, son derece tehlikeli bir savaş tam 14 aydır devam ediyor." dedi.

Erdoğan, "İnşallah Filistin halkı da bu zor günlerin sonunda feraha, barışa, huzura kavuşacak. Zalimler kaybedecek, kazanan Filistin davası olacaktır." dedi.

Soykırım suçlularının döktüğü masum kanların hesabını mutlaka adalete vereceğini vurgulayan Erdoğan, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarması, bu yönde atılmış çok cesur bir adımdır. Netanyahu ve katliam şebekesi için çember giderek daralmaktadır. Türkiye olarak biz de Uluslararası Ceza Mahkemesinin aldığı bu cesur kararı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.