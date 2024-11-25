10 ilde eğitime ara verildi 

Türkiye’de soğuk hava yeni haftada da devam edecek. Kar yağışı nedeniyle birçok bölgede trafikte aksamalar yaşanırken, yetkililer sürücülere gerekli tedbirleri almadan yola çıkmamaları konusunda uyardı. Meteorolojinin ardından AFAD'dan da bugün için uyarılar geldi.

Nevşehir, Kayseri, Niğde, Bolu, Karaman, Kastamonu, Malatya, Giresun, Erzurum, Tunceli ve Ordu'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün süre ile ara verildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim öğretime, özel eğitim kurumları ve kurslar dahil bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Niğde’de valilikten yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime bir günlüğüne ara verildiği bildirildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bölgede aralıklarla devam eden kar, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı bulunanlarla çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kastamonu, Karaman, Ordu, Malatya, Giresun,Erzurum, Tunceli, Adana, Erzincan ve Bolu’da kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Yollar kapandı

Çankırı'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle D-100 karayolunun İstanbul istikameti kapandı. Çerkeş Atkaracalar ve Kurşunlu ilçesi güzergahında bulunan D-100 karayolunun İstanbul istikameti, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı. İstanbul istikametinde seyir halinde olan araçlar, zemini kaplayan kar ve buzlanma sebebiyle yolda saatlerce mahsur kaldı. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda sürücüler kontak kapattı.