Covid-19 tahsilatı etkiledi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yakıt Değişim Projesi’nin sunumu, Başbakanlık’ta yer alan toplantıda yapıldı.

Açıklamaya göre; kurum yönetiminin de hazır bulunduğu toplantıda Başbakan Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a proje hakkında bilgi verildi.

Sunum öncesinde konuşan Başbakan Tatar, Elektrik Kurumu’nun KKTC ekonomisine büyük hizmetleri ve katkıları olduğunu belirterek, kurumun iyi yönetilmesi için en üst düzeyde istişarelerin devam ediyor olmasının önemine işaret etti.

Güneş enerjisi, doğal gaz, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi gibi alternatiflerin gündemde olduğunu kaydeden Başbakan Tatar, alternatif kaynaklardan yararlanmak gerektiğini söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy ise, bir gazetede yayınlanan ve kurumun 400 bin TL borcu, 1 milyar TL’ye yakın alacağı olduğu yönündeki habere ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Taçoy, kurumun 1 milyar kadar alacağı, 250-260 milyon TL civarında ise borcu olduğunu söyledi.

Borçların kapatılması yönündeki çalışmaların Covid-19 nedeniyle aksadığını kaydeden Bakan Taçoy, yıl sonuna kadar bu sorunun üstesinden geleceklerine inandıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Proje Koordinatörü Oğuz Vadilili, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yakıt Değişim Projesi’nin sunumunu gerçekleştirdi.