Rum tarafının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dün Paris’te bir araya geldiği Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik güvencelerinden memnun olduğu haber verildi. Rum basını, Fransa’dan ‘büyük dost’ olarak bahsetti.

Fileleftheros gazetesi “Dayanışma Topladı” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında dün Paris’te gerçekleşen görüşmenin sonuçlarından memnun olduğunu yazdı.

Türkiye’nin ileri sürülen provokasyonları konusunda, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kamuoyu önünde gönderdiği mesajların Rum kesimini sevindirdiğini çünkü bunların oldukça olumlu mesajlar olarak addedildiğini öne süren gazete, enerji konusunda ise Fransız Total şirketinin sözde Rum MEB’inden ayrılmayacağı ve araştırmalarını sürdüreceğine dair güvencelerin de aynı derece önemli olduğuna işaret etti.

Gazete, deniz üssü konusunun ilerlemiyor olabileceğini, fakat bunun iki tarafın planlamaları içerisinde bulunduğunu da kaydetti.

Doğu Akdeniz’in önemi

Gazeteye göre açıklamasında, Avrupalı ortakların Brüksel’de egemen bir Avrupa için çalıştıklarını dile getiren Macron “Anastasiadis’in Paris’te bulunmasının, Doğu Akdeniz’deki egemenliğin tüm Avrupalılar açısından önemini göstermekte olduğunu” ifade etti.

Macron sözlerinin devamında “gerçekten, bizim için hayati öneme sahip olan Akdeniz’in bu kısmında enerji ve güvenlik konuları şu an önemlidir” ifadesini de kullandı.

“Güvenlik meselelerini başka aktörlerin ellerine bırakmalarının çok ciddi bir hata olacağını” da öne süren Macron, “Bunun Avrupa için bir seçenek olmadığını ve bunun Fransa’nın gerçekleşmesine izin vermeyeceği bir şey olduğunu” da savundu.

“Fransa’nın, egemenlik haklarıyla ilgili Türk ihlalleri karşısında, bir kez daha Kıbrıs ve Yunanistan’a olan tam dayanışmasını” da ifade eden Macron “AB üyesi bir devletin deniz bölgesinin ihlal edilmesi veya tehdit altında olmasının kabul edilemez olduğunu” da öne sürerek “buna katkıda bulunanların yaptırıma tabi tutulmaları gerektiğini aynı zamanda (Rum kesiminin) Fransa’nın bu konudaki desteğine güvenebileceğini” de ifade etti.

Avrupa’nın büyük bir kararlılıkla, egemenliğini savunması gerektiğini ifade eden Macron, Avrupa’nın Akdeniz’deki güvenlikle ilgili konuları gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Macron’un Anastasiadis’i Ağustos ayı sonu-Eylül başında Paris’te gerçekleşecek olan MED7 zirvesine katılmaya çağırdığını da yazan gazete, Güney Avrupa’nın 7 lideri arasında toplantı yapılmasının şu an oldukça önemli olduğunu çünkü bunun, Rum kesiminin Türkiye başlığının somut bir şekilde ele alınacağı ve Ankara aleyhinde kararlar alınmasını umduğu bir sonraki Avrupa Konseyi toplantısı arifesinde gerçekleştirileceğini ileri sürdü.