Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün, 4 Temmuz’da yapılan olağan genel kurulda Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanlığı’na seçilen Sezai Sezen ve beraberindekileri kabul etti.

Açıklamaya göre; saat 09.30’da gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın yeni dönem projeleriyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olağan genel kurulda Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanlığı’na seçilen Sezai Sezen ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek başarılar diledi.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ayhan Sığırcı, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Sporcuoğlu ve Esengül Yılmaz da hazır bulundu.

Büyükelçiden veda ziyareti

Öte yandan 2016 yılından beridir Hollanda’nın Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapan ve görev süresi sona eren Nathalie Jaarsma, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Jaarsma’ya teşekkür ederek, yeni görevinde başarı diledi.

Verilen bilgiye göre; kabulde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da yer aldı.

