Tümüne el konuldu

Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmak için sahte ön izin belgesi ibraz eden Pakistanlı M. Z. K.

(E-18), U. E. A. (E-22), E. A. (E-23), S. K. (E-25) ve M. U. (E-24) ile sahte belgeleri gönderdikleri tespit edilen F. A. (E-26), A. A. (E-29) ve K. O. A. (E-25) mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan F.A. ile A.A.’nın evinde çok sayıda sahte ön izin belgesi ele geçirildiği açıklandı.

Polis, 17 Kasım tarihinde saat 16.30 sıralarında Ercan Havalimanı yolcu giriş bölümünde görevli muha-ceret memurunun, KKTC’ye giriş yapmak isteyen M. Z. K., U. E. A., S. K. ve M. U.’dan geliş amaçlarını sorduğunu, zanlıların bu sırada tasarruflarında bulunan ve adlarına sahte şekilde düzenlenmiş KKTC ön izin başvurusu belgelerini göstererek tedavüle sürdüklerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada sahte belgelerin zanlılara, F. A. tarafından telefon üzerinden gönderildiği-nin öğrenildiğini açıkladı. Polis, bu tespitin ardından F. A. ile meseleyle bağlantılı olduğuna inanılan A. A.’nın Ercan Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis, aynı gün F.A. ile A.A.’nın Girne’de zanlıların birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada sahte ön izin belgeleri ile farklı kişi ve isimlere ait çok sayıda belge ele geçirildiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında daha sonra K. O. A.’nın da tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, zan-lının 100 bin TL parayı F. A. adlı kişiden alıp kimliği belirlenen ve aranan bir şahsa teslim ettiğini, ancak bu paranın sahte belgelere karşılık alındığını bilmediğini iddia ettiğini açıkladı.

Polis, zanlıların cep telefonları ile ele geçirilen sahte belgelerin inceleneceğini, alınması gereken ifadeler ile aranmakta olan bir kişi bulunduğunu belirterek, K. O. A.’nın 3 gün, diğer zanlıların ise 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen tutukluluk sürelerini onayladı.