Ekipler iş başında

İçişleri Bakanlığı, İskele bölgesinde ilk kez Trafik Polisi, Muhaceret Polisi, Kaymakamlık personeli ve Göç İdaresi ekiplerinin ortak katılımıyla geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açık-lamada, denetimlerin kaçak yaşam ve suçla mücadelede kararlı adımların bir parçası olduğu vurgulan-dı. Ülke genelinde kayıt dışı yaşam ve yasa dışı çalışma ile mücadele kapsamında denetimlerin yoğun-laştırıldığı, İskele’de gerçekleştirilen uygulamanın ise bu çabaların somut bir örneği olduğu belirtildi.

Denetim süresince ekipler, yollarda araçları tek tek durdurdu ve sürücü ile yolcuların kimlik kontrolleri ile muhaceret durumları sorgulandı. Yapılan kontrollerde, eksik evrak veya yasadışı ikamet tespit edi-len kişilerle ilgili gerekli idari işlemler uygulandı. Ekipler, denetimler sırasında trafik güvenliği açısından olası riskleri de değerlendirdi ve kurallara uymayan araçlara karşı gerekli önlemleri aldı.

İçişleri Bakanlığı, bu uygulamanın halkın güvenliğini sağlamak, yasa dışı ikamet ve çalışma düzenini ortadan kaldırmak, trafik güvenliğini artırmak ve kamu düzenini güçlendirmek amacıyla başlatıldığını duyurdu. Denetimlerin İskele ile sınırlı kalmayarak Girne, Güzelyurt ve Lefke başta olmak üzere ada genelinde de sürdüğü bildirildi. Bakanlık, yasal düzenin korunması ve kamu güvenliğinin sağlanması açısından denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek,

“Kim olursa olsun yasa dışı çalışma veya ikamet durumuna kesinlikle tolerans gösterilmeyecek” ifadelerini kullandı.

Yetkililer ayrıca, denetimlerin kaçak yaşam ve suçla mücadelede caydırıcı bir etkisi olması hedeflendi-ğini, yasa dışı durumların tespit edilmesi halinde sorumluların derhal yasal sürece tabi tutulacağını açıkladı. Bakanlık, toplumun güvenliği ve düzeni için tüm birimlerin iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceğini ve vatandaşların da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini beklediğini kaydetti.

