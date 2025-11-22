İlk adım atıldı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın çağrısıyla toplanan Cumhuriyet Güvenlik Kurulu, ilk toplantısını Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın başkanlık ettiği toplantıya; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Müdürü Hüsnü Duba, PGM Muhaceret Müdürü Fevzi Öztümen ve Başbakanlık Hukuk İşleri Amiri Nezhan Kayasal Ertemel katıldı.