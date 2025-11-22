Devamı gelecek

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi, ülke genelinde motorlu taşıt egzoz emisyon ölçümlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre; AB finansmanı ile yenilenen motorlu taşıt egzoz emisyon denetim cihazları da denetimlerde kullanılmaya başlandı.

Son 1 hafta içerisinde ülke genelinde yapılan ölçümlerde toplam 110 motorlu taşıtın 23 tanesinin Mo-torlu Taşıt Egzoz Emisyon Kontrolü Tüzüğü’nde belirtilen standartları sağlamadığı tespit edildi ve “18/2012 sayılı” Çevre Yasası’nın 28. maddesinin 3. fıkrası kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle araçla-rın gerekli bakım-onarım hizmetinden geçirilip egzoz emisyon ölçümlerini tekrar yaptırmaları talep edildi.

Trafikteki motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğini kontrol altına almak amacıyla ülke genelinde egzoz emisyon ölçüm denetimleri düzenli olarak devam edecek.

