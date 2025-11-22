Güneyden ithal

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen operasyonda 40 gram kokain, 762 gram hintkeneviriyle yakalanan İ. N. (E-23), Y. E. (E-20) ve A. A. (E-20) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında 7 gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Zanlıların bir şahsın yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’tan ithal edilen yüklü miktardaki uyuşturucuyu Girne’de konumlara bırakarak, dağıttığı açıklandı.

Polis, 17 Kasım’da saat 18.00 sıralarında Haspolat bölgesinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdür-lüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin ortak bir operas-yon düzenlediğini belirtti.

Polis, operasyonda İ.N. ve Y.E.’nin tasarrufunda yaklaşık 10 gram kokain ve 2 gram hintkeneviri oldu-ğuna inanılan maddeler ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunduğu değerlendirilen hassas terazi ve metal öğütücünün tespit edilerek emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, zanlıların sorgusunda Girne’de A. A. ile aynı evde kaldıklarını söyledikleri, operasyon sabahı polis tarafından takip edildiklerini düşündükleri için evdeki uyuşturucu maddeleri atarak Gazimağusa’ya doğru yola çıktıklarını beyan ettikleri mahkemeye aktardı.

Bir zanlı Gazimağusa’da yakalandı

Polis, A. A.’nın 18 Kasım’da Gazimağusa’da pasaport işlemleri sırasında tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis, aynı gün Girne’deki ikametgahta zanlıların huzurunda yapılan aramada, mutfak bölü-münde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan naylon poşet bulunduğu bildirdi. Polis memuru; arama çalışmalarının apartman çevresinde de sürdüğünü, çöp kutusunda 760 gram hintkeneviri ve 30 gram kokain olduğuna inanılan maddelerin ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru; İ. N. ile Y. E.’nin ifadelerinde, Ekim ve Kasım ayları içerisinde bir kişinin yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’tan getirilen yüklü miktarda uyuşturucuyu Girne’deki eve taşıdıkları ve sakladıkları yö-nünde itirafta bulunduklarını kaydetti. Polis, zanlıların ayrıca, yüklü miktardaki uyuşturucu maddeleri Girne’de belirlenen konumlara bırakarak bazı kişilerin bu maddeleri almasını sağladıklarını söyledikleri-ni kaydetti.

3 tanığın ifadesi alındı

Polis, soruşturma kapsamında 5 kişinin sorgulandığını, 3 tanığın ifadesinin alındığını ve ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini aktardı. Uyuşturucu maddelerin bırakıldığı konumlarla ilgili kamera görüntülerinin incelendiğini kaydeden polis, olayla bağlantılı aranan emareler ile bir kişinin daha bu-lunduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Polis, zanlıların tutukluluk sürelerinin uzatılması için mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; sunulan olguları değerlendirerek üç zanlının da yedi gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

