68 bine aldı 5 bin gösterdi

Suna ERDEN

Sağlık Bakanlığı’nın tıbbı malzemelerin alımı için açtığı ihaleleri alan, ardından Türkiye’den satın aldığı yüksek meblağlı ürünleri sahte faturalarla gümrükte düşük fiyattan göstererek, az vergi ödeyen Zerberg Healthcare isimli ilaç firmasının işletmecisi Adnan Altındağ’ın ardından suç ortağı olduğu iddia edilen Kalden Ticaret’in işletmecisi Alper Şener Deniz de tutuklandı.

Ülkeye ithal ettikleri malzemelere az vergi ödedikleri halde, Sağlık Bakanlığı ve ilaç firmalarına Türkiye’den aldıkları fiyat üzerinden satarak, devleti zarara uğrattıkları belirtilen Adnan Altındağ’ın tutukluluk hali devam ederken, Alper Şener Deniz dün mahkemeye çıkarıldı.

Deniz’in Türkiye’den 68 bin TL’ye aldığı tıbbi ürünleri gümrüğe 5 bin TL’ye aldığını beyan ettiği açıklandı.

Mali şubede görevli polis memuru, zanlı Altındağ’In 1 Nisan 2024 tarihinde başlatılan bir soruşturma kapsamında tespit edildiğini anımsattı. Polis başlatılan soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi ürün alımı için 2022-2023 yıllarını kapsayan süre için açtığı ihale kapsamında Türkiye’den ürün getiren Zerberg Healthcare Trd. Ltd. işletmecisi olan zanlı Adnan Altındağ’ın yüksek meblağlı tıbbi ürünleri sahte faturalarla gümrükte düşük fiyata beyan ederek, ülkeye soktuğunu belirlediklerini kaydetti.

Geçmiş yıllara ait faturalar bulundu

Polis, meseleyle ilgili tutuklu bulunan Adnan Altındağ’ın ofisinde yapılan aramada 2022 yılına ait Azin Danışmanlık Mimarlık Medical adına düzenlenen ve Kalden Ticaret’e yazılan bir adet fatura tespit edildiğini söyledi.

Polis, söz konusu faturanın Alper Şener Deniz’in Türkiye’den satın aldığı tıbbı ürünlerle ilgili, sahte olarak düzenlendiğine inanılan Azin Danışmanlık Mimarlık Medical isimli işletmeye ait fatura olduğunu, İlaç ve Eczacılık Dairesine ve Ercan Gümrük Şubesinde tedavüle sürdüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının böylelikle Türkiye’den 68 bin TL’ye alınan tıbbı ürünleri gümrüğe 5 bin TL olarak beyan ettiğini kaydetti.

Polis, İlaç ve Eczacılık Dairesi ile gümrükten yapılan araştırmada Kalden Ticarete ait bir adet daha fatura bulduklarını açıkladı.

Polis, söz konusu 2 faturayla ilgili zanlıdan izahat istendiğini, “Hatırlamıyorum. Elden ödeme yapmış olabilirim” diyerek makul izahat veremediğini belirtti.

Polis, Sağlık Bakanlığı, Merkezi İhale Komisyonu, Gümrük Dairesinden araştırma yaptıklarını, alınacak çok sayıda ifade ve aranan emare olduğunu belirterek, zanlı hakkında 2 gün ek tutukluluk emri talep edildi.

Mahkeme talebi kabul etti.