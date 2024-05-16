929 günden beri ülkede kaçak

Lefkoşa’da kullanımındaki aracın aniden yanması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında polise ifade vermeye çağrılan Chinedu Damian Nwoye’nin 3 yıldır ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlının 60 günlük öğrenci vizesiyle ülkeye geldiği ancak herhangi bir okula kayıt yaptırmadığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının araç yangını meselesiyle ilgili 14 Mayıs 2024 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye geldiğini belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 Ağustos 2021 tarihinde öğrenci vizesiyle ülkeye giriş yaptığını ancak herhangi bir yasal işlem yapmayarak, 29 Kasım 2021’den tutuklandığı 14 Mayıs 2024’e kadar 929 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, İçişleri Bakanlığından yapılan soruşturmada da zanlının ikamet izinsiz olduğunun teyit edildiğini açıkladı. Zanlının Nijerya uyruklu olduğunu, ülkede yasal bağı bulunmadığını kaydeden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.