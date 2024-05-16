25 bini iade etti

Mobil bankacılık yöntemiyle annesini hesabından 48 bin sterlin çalan 65 yaşındaki Hasan Molla tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının Lefkoşa’da bir GSM operatörüne giderek, ananesi adına cep telefonu hattı almak istediğini söylediği, kendisine verilen satış sözleşmesine annesi adına imza atarak, sahtelediği belirtildi.

Zanlının almış olduğu cep telefon numarasıyla annesi adına internet bankacılığı şifresi aldığı, annesinin hesaplarına girerek, 48 bin Sterlini kendi hesabına aktardığı belirtildi.

Mali Şube’de görevli polis memuru, zanlının “sahte banka ödeme emri düzenleme, sahte davranışla para temini, sirkat, sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, suç gelirlerini aklama” suçlarından tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Polis, zanlının 2023 yılı Şubat ayında Lefkoşa’da bir GSM operatörüne giderek, annesi adına cep telefonu hattı talep ettiğini ve onun adına hazırlanan telefon kaydı sözleşmesine kendi imzasını atarak, sahtelediğini ifade etti.

Polis, zanlının bu yolla temin ettiği cep telefonu hattıyla mobil bankacılık işlemi yaptığını, annesine ait kimlik bilgilerini ve onun adına aldığı cep telefon numarasını sisteme girerek, mobil bankacılık şifresi temin ettiğini kaydetti. Polis, zanlının aldığı şifreyle annesinin hesabına girerek, kendi hesabına 48 bin 800 Sterlin aktararak, çaldığını açıkladı. Polis, şikayetin yeni yapıldığını, zanlının 14 Mayıs 2024 tarihinde tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, aldığı paranın 25 bin Sterlinlik kısmını annesinin hesabına geri yatırdığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 100 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin birer milyon bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.